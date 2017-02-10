У ФБР заявили, що ІДІЛ не причетна до стрілянини Лас-Вегасі

Голова філії Федерального бюро розслідувань у Лас-Вегасі Аарон Роуз на прес-конференції заявив, що "немає зв'язку" між стріляниною в цьому місті та міжнародною терористичною організацією

Про це передає "Медуза".

Зазначимо, що раніше 2 жовтня відповідальність за напад у Лас-Вегасі, де, за останніми даними загинули 58 осіб, взяла на себе "Ісламська держава".

Як раніше повідомлялося, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.