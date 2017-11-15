CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі викрали активістку Femen Алісу Виноградову коли вона виходила із кав'ярні "Світ кави" на Подолі у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Femen заявили про викрадення активістки у Києві
Саме Виноградова підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen напередодні
Фото: Facebook Femen Ukraine
Очевидцями викрадення активістки були відвідувачі та співробітники кав'ярні, - повідомила засновниця руху Femen Анна Гуцол, інформує Громадське.
Вони повідомили, що Виноградову схопили троє чоловіків, заштовахли її в машину і поїхали.
Гуцол заявляє, що після викрадення на місце викликали поліцію.
Водночас, речниця поліції Києва Оксана Блищик у коментарі Громадському повідомила, що їй нічого невідомо про це.
Засновниця руху Femen каже, що зв'язок із викраденою наразі відсутній.
За словами Гуцол, Виноградова раніше провела акцію у Києві, коли спалила фігури ведмедів біля магазину Roshen.
Також саме Виноградова, за словами Гуцол, у Вінниці підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen.
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15 11 2017 08:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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