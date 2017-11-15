У Femen заявили про викрадення активістки у Києві

Невідомі викрали активістку Femen Алісу Виноградову коли вона виходила із кав'ярні "Світ кави" на Подолі у Києві.

Очевидцями викрадення активістки були відвідувачі та співробітники кав'ярні, - повідомила засновниця руху Femen Анна Гуцол, інформує Громадське.

Вони повідомили, що Виноградову схопили троє чоловіків, заштовахли її в машину і поїхали.

Гуцол заявляє, що після викрадення на місце викликали поліцію.

Водночас, речниця поліції Києва Оксана Блищик у коментарі Громадському повідомила, що їй нічого невідомо про це.

Засновниця руху Femen каже, що зв'язок із викраденою наразі відсутній.

За словами Гуцол, Виноградова раніше провела акцію у Києві, коли спалила фігури ведмедів біля магазину Roshen.