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У Femen заявили про викрадення активістки у Києві

Саме Виноградова підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen напередодні
Невідомі викрали активістку Femen Алісу Виноградову коли вона виходила із кав'ярні "Світ кави" на Подолі у Києві.
У Femen заявили про викрадення активістки у Києві Фото: Facebook Femen Ukraine

Очевидцями викрадення активістки були відвідувачі та співробітники кав'ярні, - повідомила засновниця руху Femen Анна Гуцол, інформує Громадське.

Вони повідомили, що Виноградову схопили троє чоловіків, заштовахли її в машину і поїхали.

Гуцол заявляє, що після викрадення на місце викликали поліцію.

Водночас, речниця поліції Києва Оксана Блищик у коментарі Громадському повідомила, що їй нічого невідомо про це.

Засновниця руху Femen каже, що зв'язок із викраденою наразі відсутній.

За словами Гуцол, Виноградова раніше провела акцію у Києві, коли спалила фігури ведмедів біля магазину Roshen.
 
Також саме Виноградова, за словами Гуцол, у Вінниці підпалила декоративний трамвайний вагон біля магазину Roshen.

 

 

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15 11 2017 08:25
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