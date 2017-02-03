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НАБУ прийшло з обшуками у ДФС: Насірова затримали у Феофанії, - ОНОВЛЕНО

Голова ДФС Роман Насіров перебуває у відомчій лікарні "Феофанія"
Главу Державної фіскальної служби України Романа Насірова в четвер увечері затримують в Феофанії у так званій "справі Онищенка".
НАБУ прийшло з обшуками у ДФС: Насірова затримали у Феофанії, - ОНОВЛЕНО Роман Насіров. Фото: report.az

"Зараз в Феофанії НАБУ затримує Насірова. Йому закидають реструктуризацію для Онищенка", - повідомляє нардеп БПП Сергій Лещенко.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у четвер ввечері НАБУ проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Сам голова ДФС Роман Насіров перебуває у відомчій лікарні "Феофанія", куди до нього приїхали детективи НАБУ та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про те, що Роман Насіров перебуває у палаті, підтверджують адвокати голови ДФС, також присутні на місці подій.

За даними журналістів, у НАБУ та САП уже підготували підозру Романові Насірову за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Працівники НАБУ не коментують, чи мають намір вручити підозру Насірову просто у Феофанії та чи мають намір затримувати його.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

Оновлення 22:29. Агентство "Інтерфакс-Україна" пише, що Насіров затриманий.

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