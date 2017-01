У ФІФА прийняли рішення про збільшення команд-учасниць ЧС-2026 до 48 збірних

На засіданні в Цюріху (Швейцарія) одноголосно було прийнято рішення про збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонатів світу до 48 команд, інформує офіційний Twitter організації.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.