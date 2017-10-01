У ФІФА прийняли рішення про збільшення команд-учасниць ЧС-2026 до 48 збірних Учасники будуть розділені на 16 груп по 3 команди

ФІФА офіційно прийняла рішення про збільшення кількості учасників на Чемпіонаті світу з футболу в 2026 році до 48 команд.

Фото: ukrgazeta.com

На засіданні в Цюріху (Швейцарія) одноголосно було прийнято рішення про збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонатів світу до 48 команд, інформує офіційний Twitter організації. The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г. Таким чином, на ЧС-2026 буде 48 учасників, які будуть розділені на 16 груп по 3 команди. окрема, організація розглядає варіант зі скасуванням нічийних результатів на групових стадіях чемпіонатів світу. Нагадаємо, що керівництво ФІФА хоче ввести на чемпіонатах світу ще одну реформу. З

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