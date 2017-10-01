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У ФІФА прийняли рішення про збільшення команд-учасниць ЧС-2026 до 48 збірних

Учасники будуть розділені на 16 груп по 3 команди
ФІФА офіційно прийняла рішення про збільшення кількості учасників на Чемпіонаті світу з футболу в 2026 році до 48 команд.
У ФІФА прийняли рішення про збільшення команд-учасниць ЧС-2026 до 48 збірних Фото: ukrgazeta.com

На засіданні в Цюріху (Швейцарія) одноголосно було прийнято рішення про збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонатів світу до 48 команд, інформує офіційний Twitter організації.

 

Таким чином, на ЧС-2026 буде 48 учасників, які будуть розділені на 16 груп по 3 команди.

Нагадаємо, що керівництво ФІФА хоче ввести на чемпіонатах світу ще одну реформу. Зокрема, організація розглядає варіант зі скасуванням нічийних результатів на групових стадіях чемпіонатів світу.
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10 01 2017 12:57
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