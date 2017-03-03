У ФІФА прийняли рішення використовувати відеоповтори на Кубку конфедерацій і ЧС-2018 Інфантіно заявив, що на ЧС-2018 будуть використовуватися відеоповтори

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація планує використовувати відеоповтори під час матчів Кубка конфедерацій 2017 року.

Фото: ukrgazeta.com

Також нові технології будуть використовуватись під час матчів чемпіонату світу 2018 року, повідомляє AP. Раніше лідер мадридського Реала Кріштіану Роналду критично висловився з приводу введення відеоповторів у футбол після півфіналу клубного чемпіонату світу, в якому Реал обіграв Америку. На цьому ж чемпіонаті світу в матчі між колумбійським Атлетіко Насьональ і японською Касімою - судді вдалися до допомоги відеоповтору для призначення пенальті. Нагадаємо, проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі.

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