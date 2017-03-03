СПОРТ НОВИНИПрезидент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація планує використовувати відеоповтори під час матчів Кубка конфедерацій 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ФІФА прийняли рішення використовувати відеоповтори на Кубку конфедерацій і ЧС-2018
Інфантіно заявив, що на ЧС-2018 будуть використовуватися відеоповтори
Фото: ukrgazeta.com
Також нові технології будуть використовуватись під час матчів чемпіонату світу 2018 року, повідомляє AP.
Раніше лідер мадридського Реала Кріштіану Роналду критично висловився з приводу введення відеоповторів у футбол після півфіналу клубного чемпіонату світу, в якому Реал обіграв Америку.
На цьому ж чемпіонаті світу в матчі між колумбійським Атлетіко Насьональ і японською Касімою - судді вдалися до допомоги відеоповтору для призначення пенальті.
Нагадаємо, проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 03 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф