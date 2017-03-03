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У ФІФА прийняли рішення використовувати відеоповтори на Кубку конфедерацій і ЧС-2018

Інфантіно заявив, що на ЧС-2018 будуть використовуватися відеоповтори
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація планує використовувати відеоповтори під час матчів Кубка конфедерацій 2017 року.
У ФІФА прийняли рішення використовувати відеоповтори на Кубку конфедерацій і ЧС-2018 Фото: ukrgazeta.com

Також нові технології будуть використовуватись під час матчів чемпіонату світу 2018 року, повідомляє AP.

Раніше лідер мадридського Реала Кріштіану Роналду критично висловився з приводу введення відеоповторів у футбол після півфіналу клубного чемпіонату світу, в якому Реал обіграв Америку.

На цьому ж чемпіонаті світу в матчі між колумбійським Атлетіко Насьональ і японською Касімою - судді вдалися до допомоги відеоповтору для призначення пенальті.

Нагадаємо, проти проведення ЧС-2018 в РФ виступили 43% вболівальників у світі.

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03 03 2017 21:34
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