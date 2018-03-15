У фігуранта справ Майдану Крисіна є правоохоронці-"покровителі", - прокурор

Слідству відомо і про зв'язок Юрія Крисіна з нинішнім головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком

У підозрюваного в організації загонів "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна є так звані "покровителі" серед правоохоронців.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Громадському заявив начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський.

За його словами, про це це свідчать документи, знайдені під час обшуку в автомобілі Крисіна.

"Коли ми провели обшук в автомобілі Крисіна, то там були виявлені документи, котрі по своїй формі та змісту нагадують оперативні установки — документи, які є результатом чи то оперативно-розшукової діяльності, чи то виконання доручення слідчого. Сама ця діяльність містить елементи таємності. Навіть слідчий-прокурор не завжди може цю слідчу оперативну установку отримати, а у Крисіна вона виявилась. Це говорить про наявність в нього зв'язків таких серйозних з правоохоронцями", — зазначив Донський.

Водночас він зауважив, що слідству відомо і про зв'язок Юрія Крисіна з нинішнім головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком.

"У цьому питанні можу обмежитись лише тим, що так, нам відомо про їхній зв'язок. Савченко був допитаний у даному кримінальному провадженні, що стосується Крисіна. Але деталі на жаль розголошувати не можу", — сказав Олексій Донський, додавши, що «покровителі» Крисіна наразі не стільки зацікавлені у співпраці з ним, як бояться оприлюднення тієї інформації, що йому про них відома.

Згідно з поданиими документами до суду, Крисін працює директором з розвитку фірми «П’ятий регіон». Співробітники цієї фірми свого часу залучались до охорони фірми "Авант-Банк", головою правління якої у 2012-2013 роках був саме Олексій Савченко.

15 березня Крисін не з'явився на суд через "можливу загрозу своєму життю". Його захист подав кілька клопотань, зокрема, щодо надання Крисіну охорони.

Тоді прокурор Олексій Донський зазначив, розглядати ці клопотання за відсутності Юрія Крисіна не можна.

Тим часом з півсотні учасників маршу проти "тітушок" прийшли під суд, де слухали справу Крисіна.

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрій Крисіна, учасника озброєного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану, унаслідок якого останній помер.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.

У четвер, 1-го березня, Крисін не прийшов на засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги на рішення суду першої інстанції про його умовне покарання.