У фільм про Стуса повернуть сцену з Медведчуком
"Крім того, розуміючи, що картина виходитиме в прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам’ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів", - йдеться в заяві знімальної групи фільму, розміщеній на сторінці стрічки у Facebook.
Втім, розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, його автори за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит на присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката.
"Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, ми не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства", - йдеться у заяві.
"Найближчим часом сцену буде дознято, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом", - наголосила знімальна група.
Нагадаємо, що сам Дмитро Стус заперечує, що просив прибрати Медведчука з фільму про батька.
"Для мене весь цей фільм, м’яко кажучи, смішний і неприйнятний. Але якщо хочуть, нехай знімають", – заявив Дмитро Стус, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, заявив, що мав зустріч із творцями фільму, але нічого вирізати не просив.
Фільм "Стус" знімає "UM-GROUP Production" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Стрічка має вийти в прокат у 2019 році.
Після смерті Стуса Медведчук очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, згодом став кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.
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