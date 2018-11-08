У фільм про Стуса повернуть сцену з Медведчуком

У заяві знімальної групи йдеться, що сцена суду була видалена з останніх драфтів сценарію разом з ще двома десятками сцен. Зокрема, після розмови з сином поета

Знімальна група фільму "Стус" вирішила дозняти видалену раніше зі сценарію сцену суду за участю адвоката Василя Стуса Віктора Медведчука.

"Крім того, розуміючи, що картина виходитиме в прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам’ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів", - йдеться в заяві знімальної групи фільму, розміщеній на сторінці стрічки у Facebook.

Втім, розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, його автори за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит на присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката.

"Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, ми не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства", - йдеться у заяві.

"Найближчим часом сцену буде дознято, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом", - наголосила знімальна група.

Нагадаємо, що сам Дмитро Стус заперечує, що просив прибрати Медведчука з фільму про батька.

"Для мене весь цей фільм, м’яко кажучи, смішний і неприйнятний. Але якщо хочуть, нехай знімають", – заявив Дмитро Стус, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, заявив, що мав зустріч із творцями фільму, але нічого вирізати не просив.

Фільм "Стус" знімає "UM-GROUP Production" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Стрічка має вийти в прокат у 2019 році.

Після смерті Стуса Медведчук очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, згодом став кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.