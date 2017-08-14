CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАктор Леонардо Ді Капріо зіграє роль художника і вченого-винахідника Леонардо да Вінчі в екранізації біографії генія епохи Відродження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У фільмі про Леонардо да Вінчі головну роль зіграє Леонардо Ді Капріо
За права на екранізацію боролися найбільші кіностудії Paramount і Universal
Леонардо Ді Капріо. Фото: metronews.ru
Окрім акторської роботи, Ді Капріо стане одним з продюсерів фільму за книгою американського письменника-біографа Уолтера Айзексон, яка надійде в продаж в жовтні 2017 року. Про це повідомляє портал Deadline Hollywood.
Дата початку зйомок фільму поки не названа. За права на екранізацію боролися найбільші кіностудії Paramount і Universal.
Як повідомляв iPress.ua, у лютому минулого року американський актор Леонардо Ді Капріо дав попередню згоду на виконання ролі президента Росії Володимира Путіна.
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14 08 2017 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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