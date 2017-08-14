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У фільмі про Леонардо да Вінчі головну роль зіграє Леонардо Ді Капріо

За права на екранізацію боролися найбільші кіностудії Paramount і Universal
Актор Леонардо Ді Капріо зіграє роль художника і вченого-винахідника Леонардо да Вінчі в екранізації біографії генія епохи Відродження.
У фільмі про Леонардо да Вінчі головну роль зіграє Леонардо Ді Капріо Леонардо Ді Капріо. Фото: metronews.ru

Окрім акторської роботи, Ді Капріо стане одним з продюсерів фільму за книгою американського письменника-біографа Уолтера Айзексон, яка надійде в продаж в жовтні 2017 року. Про це повідомляє портал Deadline Hollywood.

Дата початку зйомок фільму поки не названа. За права на екранізацію боролися найбільші кіностудії Paramount і Universal.

Як повідомляв iPress.ua, у лютому минулого року американський актор Леонардо Ді Капріо дав попередню згоду на виконання ролі президента Росії Володимира Путіна.

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14 08 2017 13:46
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