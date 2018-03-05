У фіналі Ліги чемпіонів у Києві зіграють "Реал" та "Ліверпуль"

Учора ввечері визначився останній фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 років.

Англійський "Ліверпуль" у напруженій боротьбі поступився у Римі італійській "Ромі" з рахунком 4:2. Однак "червоним" вдалося пройти до фіналу за рахунок кращої різниці забитих м'ячів. У першому матчі в Англії "Ліверпуль" переміг 5:2. Відтак загальний результат матчу 7:6 на користь "Ліверпуля".

Додамо, що раніше у фінал втретє поспіль пробився мадридський "Реал". У півфіналі "вершкові" дивом пройшли мюнхенську "Баварію".

Наразі на рахунку "Реала" 12 перемог у фіналах найпрестижнішого клубного турніру Європи. "Ліверпуль" же перемагав п'ять разів.