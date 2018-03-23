CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція фінського міста Оулу проводить масштабну операцію після повідомлень про озброєного чоловіка, який пробрався в одну зі шкіл міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії озброєний чоловік пробрався до школи: триває спецоперація
Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат
Фото: punthoofd.be
Поліція отримала повідомлення про підозрілого чоловіка зі зброєю невдовзі після 12.00, повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Поліція оточила школу, однак чоловіка досі не знайшли.
"У підозрюваного з собою рушниця", - повідомив представник поліції Оулу Арто Аутіо.
Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат, доки триває операція.
Нагадаємо, що сьогодні в департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті.
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23 03 2018 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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