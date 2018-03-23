У Фінляндії озброєний чоловік пробрався до школи: триває спецоперація Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат

Поліція фінського міста Оулу проводить масштабну операцію після повідомлень про озброєного чоловіка, який пробрався в одну зі шкіл міста.

Фото: punthoofd.be

Поліція отримала повідомлення про підозрілого чоловіка зі зброєю невдовзі після 12.00, повідомляє телерадіокомпанія Yle. Поліція оточила школу, однак чоловіка досі не знайшли. "У підозрюваного з собою рушниця", - повідомив представник поліції Оулу Арто Аутіо. Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат, доки триває операція. Нагадаємо, що сьогодні в департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті.

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