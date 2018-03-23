Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Фінляндії озброєний чоловік пробрався до школи: триває спецоперація

Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат
Поліція фінського міста Оулу проводить масштабну операцію після повідомлень про озброєного чоловіка, який пробрався в одну зі шкіл міста.
У Фінляндії озброєний чоловік пробрався до школи: триває спецоперація Фото: punthoofd.be

Поліція отримала повідомлення про підозрілого чоловіка зі зброєю невдовзі після 12.00, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Поліція оточила школу, однак чоловіка досі не знайшли.

"У підозрюваного з собою рушниця", - повідомив представник поліції Оулу Арто Аутіо.

Правоохоронці наказали учням і вчителям не залишати класних кімнат, доки триває операція.

Нагадаємо, що сьогодні в департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2018 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дічина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дічина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.