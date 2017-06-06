У Фінляндії росіянина підозрюють в нелегальному перевезенні 52 мігрантів
Чоловік, якого підозрюють у перевезенні до Фінляндії прохачів притулку з Непалу, Бангладешу та Пакистану, був затриманий у лютому 2017 року.
"Ми вважаємо, що чоловік грав ключову роль в Росії. Він брав мігрантів, організовував їм нічліг і машини. Під час попереднього слідства з'ясувалося, що він мав прямий зв'язок з керівництвом злочинного угруповання. На нашу думку, він не новачок, а професіонал своєї справи", - заявив начальник слідства Юрі Сіітарі, повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Згідно з матеріалами попереднього слідства, чоловік входив до організованого злочинного угруповання, яке за 10 тисяч євро обіцяло доставити людей з країн Азії через Росію та Фінляндію в країни Центральної і Південної Європи, в тому числі, в Іспанію, Францію і Німеччину.
Матеріали слідства були передані в прокуратуру Гельсінкі на обвинувальний висновок.
В кінці 2015 року та в перші два місяці 2016 року через лапландські прикордонні пункти до Фінляндії приїхали близько 1700 шукачів притулку, в основному, з Афганістану, Сирії, Індії і Бангладешу.
Як повідомляв iPress.ua, Фінляндія вирішила збільшити чисельність армії до 280 тисяч військових через російську агресію щодо України та загострення ситуації в регіоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа