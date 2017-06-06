Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Фінляндії росіянина підозрюють в нелегальному перевезенні 52 мігрантів

Чоловік, якого підозрюють у перевезенні до Фінляндії прохачів притулку з Непалу, Бангладешу та Пакистану, був затриманий у лютому 2017 року
Прикордонна служба Фінляндії підозрює росіянина в організації нелегального в’їзду до країни для 52 мігрантів.
У Фінляндії росіянина підозрюють в нелегальному перевезенні 52 мігрантів Фото: hs.fi

Чоловік, якого підозрюють у перевезенні до Фінляндії прохачів притулку з Непалу, Бангладешу та Пакистану, був затриманий у лютому 2017 року.

"Ми вважаємо, що чоловік грав ключову роль в Росії. Він брав мігрантів, організовував їм нічліг і машини. Під час попереднього слідства з'ясувалося, що він мав прямий зв'язок з керівництвом злочинного угруповання. На нашу думку, він не новачок, а професіонал своєї справи", - заявив начальник слідства Юрі Сіітарі, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Згідно з матеріалами попереднього слідства, чоловік входив до організованого злочинного угруповання, яке за 10 тисяч євро обіцяло доставити людей з країн Азії через Росію та Фінляндію в країни Центральної і Південної Європи, в тому числі, в Іспанію, Францію і Німеччину.

Матеріали слідства були передані в прокуратуру Гельсінкі на обвинувальний висновок.

В кінці 2015 року та в перші два місяці 2016 року через лапландські прикордонні пункти до Фінляндії приїхали близько 1700 шукачів притулку, в основному, з Афганістану, Сирії, Індії і Бангладешу. 

Як повідомляв iPress.uaФінляндія вирішила збільшити чисельність армії до 280 тисяч військових через російську агресію щодо України та загострення ситуації в регіоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2017 17:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.