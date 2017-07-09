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У Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами

Засновниками центру стали 12 країн ЄС і НАТО
У Гельсінкі відбулося відкриття Європейського центру з протидії гібридним загрозам. Ця структура покликана допомогти протистояти новим загрозам, спрямованим на дестабілізацію держави.
У Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами Фото: korrespondent.net

Засновниками центру стали 12 країн ЄС і НАТО: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, ФРН, Великобританія, Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва. Про це повідомляє видання Yle.

Як раніше заявили представники нової структури, її метою є не пряме відображення атак, а дослідницька робота. Центр, який тісно співпрацює з ЄС і НАТО, буде також організовувати спільні навчання і покращувати способи обміну інформацією.

Нагадаємо, Євросоюз і НАТО проведуть серію навчань для визначення своєї готовності до відбиття кібератак і кампаній сфальсифікованих новин, а також для підвищення пильності політиків щодо нових видів загроз. За сценарієм навчань заплановані симуляції різних кібератак на штаб-квартиру ЄС.

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07 09 2017 13:24
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