У Фінляндії власникам перспективних ідей для стартапів видаватимуть посвідку на проживання

Business Finland буде оцінювати перспективи стартапу як в Фінляндії, так і на світовому ринку

Фінська влада почне видавати посвідку на проживання громадянам не з ЄС, якщо вони запропонують якісну ідею для створення компанії.

Про це пише Yle.

Програма стартує на початку квітня, проводити її буде організація Business Finland.

"Сподіваюся, що у нас буде 50-100 груп іноземців, щоб розробити модель діючої організації. Сподіваємося також, що серед бажаючих отримати стартап-вид на проживання багато таких, які навчаються тут і хочуть залишитися", - каже Юкка Хяюрюнен з Business Finland.

За описом програми неясно, чи зобов'язані учасники запускати бізнес в Фінляндії після схвалення посвідки на проживання. Відомо, що Business Finland буде оцінювати перспективи стартапу як в Фінляндії, так і на світовому ринку.

"У нас існує дефіцит іммігрантів для створення успішних інноваційних компаній. Вони володіють навичками, яких неможливо отримати в Фінляндії. З Африки, Індії, Далекого Сходу або Південної Америки, де ринки дуже великі", - додав Хяюрюнен.

Business Finland була створена на початку 2018 року в результаті злиття фінського держагентства Tekes і компанії Finpro. Організація займається аналізом стартапів для видачі державного фінансування.

Нагадаємо, у жовтні українське Міністерство освіти і науки відзвітувало про те, що завершує перший етап підготовки проекту закону про стартапи. Основне його нововведення - зниження податку на прибуток для підприємств, які потраплять під визначення стартапа.