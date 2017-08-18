CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля нападу озброєного ножем чоловіка на перехожих у центрі фінського міста Турку вісьмох людей доставлено до лікарні, двоє з них померли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії внаслідок атаки чоловіка з ножем померли дві людини
Поки інцидент не визнано терористичним актом
Фото: twitter.com/Juanimanci
У поліції уточнили, що нападник спочатку на торговій площі вдарив ножем двох осіб, потім трохи далі ще декількох. Його затримали правоохоронці протягом 20 хвилин, відкривши вогонь по ногах. Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.
На цей момент підозрюваних крім нього немає. Поліція перевіряє можливість причетності до інциденту інших осіб. Наразі інцидент не визнано терористичним актом.
Особу затриманого поки що не встановлено. Є припущення, що він іноземець. Наразі затриманий перебуває в лікарні.
Про мотиви нападу на перехожих нічого не відомо.
Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 08 2017 19:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа