У Фінляндії внаслідок атаки чоловіка з ножем померли дві людини

Після нападу озброєного ножем чоловіка на перехожих у центрі фінського міста Турку вісьмох людей доставлено до лікарні, двоє з них померли.

У поліції уточнили, що нападник спочатку на торговій площі вдарив ножем двох осіб, потім трохи далі ще декількох. Його затримали правоохоронці протягом 20 хвилин, відкривши вогонь по ногах. Про це повідомляє місцева телекомпанія Yle.

На цей момент підозрюваних крім нього немає. Поліція перевіряє можливість причетності до інциденту інших осіб. Наразі інцидент не визнано терористичним актом.

Особу затриманого поки що не встановлено. Є припущення, що він іноземець. Наразі затриманий перебуває в лікарні.

Про мотиви нападу на перехожих нічого не відомо.

Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.