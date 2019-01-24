У Фінляндії всі новонароджені отримуватимуть у подарунок книгу

У Фінляндії всі діти, які з'являться на світ в 2019-2021 роках, отримають у подарунок книгу.

У рамках кампанії "Книжковий подарунок дитині" будуть випущені дві книги, видані спеціально з цією метою. За допомогою цього проекту держава хоче гарантувати всім фінським новонародженим рівні можливості до читання в ранньому віці, а також підтримати мовний розвиток дитини в перші роки життя, повідомляє Yle.

Крім книг фінською та шведською мовами, частина історій, що увійшли до збірників, будуть перекладені на найпоширеніші в Фінляндії іноземні мови.

Згідно з дослідженнями, на майбутнє дитини більшою мірою впливає популярність читання вдома, а не соціальне або економічне становище сім'ї, відзначає видання. Читання вголос підтримує лінгвістичний розвиток дитини і взаємодію всередині сім'ї. Захоплення дитини книгами позитивно впливає на її шкільні успіхи і ставлення до навчання.

Додамо, що у всьому світі 262 млн дітей не мають доступу до шкіл, в цілому ж, 617 млн дітей не вміють ні читати, ні рахувати.