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У Фінляндії запровадять зміни для українських біженців

Уряд Фінляндії запропонував упорядкувати продовження тимчасового захисту для біженців з України.
У Фінляндії запровадять зміни для українських біженців Джерело: nikvesti.com

Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

Тимчасова поправка до закону про іноземців забезпечить чинність дозволів на проживання тих, хто має право на тимчасовий захист, доки ця норма діятиме в ЄС.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що після внесення змін у законодавство перший дозвіл на проживання можна буде видавати на весь період дії тимчасового захисту. Тим українцям, які вже мають дозвіл на проживання, не потрібно буде подавати окрему заяву на його продовження.

"Власники посвідки на проживання можуть підтвердити своє право на проживання картою посвідки. Відповідно до поправки, термін дії карток посвідки на проживання осіб, які отримують тимчасовий захист, також буде продовжено на термін дії посвідки", – йдеться у повідомленні міністерства.

Коментуючи зміни, міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен заявила, що Фінляндія зобов'язана підтримувати всіх біженців, які прибули в країну, і оскільки кінця війни не видно, потреба в допомозі триватиме тривалий час.

"З точки зору як осіб, які користуються тимчасовим захистом, так і Фінської імміграційної служби, найбільш чітким рішенням є забезпечення чинності дозволів на проживання протягом терміну дії тимчасового захисту без будь-якої окремої процедури подання заяв", – додала міністерка.

Євросоюз продовжив дію директиви про тимчасовий захист біженців з України до березня 2024 року. Наразі Фінляндія видала близько 41 тисячі посвідок на проживання біженцям з України на підставі тимчасового захисту. Крім того, за оцінками, до кінця цього року країна видасть ще 7 тисяч таких посвідок українцям.

Раніше повідомлялось, що понад 80% українських біженців, які опинилися у Нідерландах, вже знайшли собі роботу.

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04 11 2022 16:07
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