У Фінляндії знайшлися зниклі заробітчани з України
Таку інформацію надав начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "Українська правда".
"Є підстави вважати, що попередній прогноз посольства України у Фінляндії щодо ситуації з громадянами України підтвердився: зазначена група осіб – 20 громадян - знайшли інше місце роботи, а ще 17 вирішили повернутися до України", - заявив він.
За словами Кирилича, зараз посол України у Фінляндії Андрій Олефіров підтримує особистий контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію.
Посольство з'ясовує додаткові деталі.
Як повідомляв Ipress.ua, у містечку Тууповаара у Фінляндії зникли 37 українців і 3 естонців, які прибули сюди на заробітки.
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