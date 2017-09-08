У Фінляндії знайшлися зниклі заробітчани з України

20 громадян - знайшли інше місце роботи, а ще 17 вирішили повернутися до України

Посольство України з'ясувало, що сталося з групою українців, про зникнення якої у Фінляндії повідомляли ЗМІ.

Таку інформацію надав начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, інформує "Українська правда".

"Є підстави вважати, що попередній прогноз посольства України у Фінляндії щодо ситуації з громадянами України підтвердився: зазначена група осіб – 20 громадян - знайшли інше місце роботи, а ще 17 вирішили повернутися до України", - заявив він.

За словами Кирилича, зараз посол України у Фінляндії Андрій Олефіров підтримує особистий контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію.

Посольство з'ясовує додаткові деталі.

Як повідомляв Ipress.ua, у містечку Тууповаара у Фінляндії зникли 37 українців і 3 естонців, які прибули сюди на заробітки.