У Фінляндії зникли 37 заробітчан з України

У Фінляндії пропала група збирачів ягоди з 40 осіб: 37 громадян України і троє громадян Естонії.

Всі вони вирушили до Фінляндії на сезонні заробітки - збір лісових ягід. Після прибуття до місця робіт на півночі країни, поблизу міста Юка, вони не отримали житло для розміщення.

Про повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Як повідомляється, прохання про допомогу для залишених без притулку заробітчан 30 липня надійшло до секретаря місцевого мисливського клубу Тууповаара Суло Сахон. Група була розміщена в мисливському будиночку клубу, куди для них доставили матраци та харчування. Про участь роботодавців у долі привезених до Фінляндії заробітчан портал не повідомляє.

Для робітників був організований збір харчування, в якому в тому числі взяли участь представники місцевої церкви. Однак 8 серпня, коли до збирачів ягоди приїхали представники клубу, їх слідів в хатині не виявили.

Місцезнаходження заробітчан, які опинилися у важкій ситуації, на даний момент невідоме.