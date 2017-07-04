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У фінському журналі рекламували відпочинок в Криму: наклад вилучили

Представник фінської компанії пояснив, що Allegro видається разом із російської залізничною компанією РЖД, а оголошення про Крим з’явилося саме в російському розділі
Фінська державна залізнична компанія VR вилучила з обігу наклад свого журналу після того, як видання надрукувало оголошення про відпочинок в окупованому Криму.
У фінському журналі рекламували відпочинок в Криму: наклад вилучили Фото: Georgy Alburov/facebook.com

Оголошення з’явилося в журналі Allegro, який поширюється в потягах, що курсують між з Фінляндією та Росією.

Матеріал, що під назвою "Назад до Криму!", містив детальну інформацію про поїздку на окуповану Росією територію півострову поїздом, автобусом і поромом.  Про це повідомляє фінський портал Yle.


Фото: yle.fi

Представник фінської компанії пояснив, що Allegro видається разом із російської залізничною компанією РЖД, а оголошення про Крим з’явилося саме в російському розділі.

"Ми не пропонуємо і не організовуємо поїздки до Криму. Ми вирішили вилучити цей наклад журналу Allegro з обігу", – заявив представник фінського перевізника VR.

"Фінляндія не визнає російську анексію Криму 2014 року, яка відрізала півострів від залізничної мережі материкової України", – також зазначили у повідомленні компанії.

До слова, міністерства закордонних справ Чехії, Фінляндії та Латвії висловилися на підтримку територіальної цілісності України та проти анексії Криму Росією.

"МЗС Фінляндії засуджує незаконну анексію Криму, яка триває. Ми залишаємося відданими територіальній цілісності та суверенітету України", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, у Німеччині організація, що діє за підтримки уряду, надрукувала підручник з вивчення німецької мови, в якому міститься зображення Криму як частини Росії.

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07 04 2017 18:59
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