У Фірташа офіційно визнали, що давали багатомільйонні кредити WOG
У компанії визнали факт заборгованності після публікації на ЕП розслідування, присвяченого групі компаній WOG та її заборгованності перед структурами Фірташа.
"Group DF офіційно підтверджує надання компаніям групи WOG фінансування у формі кредитів і позик протягом 2011-2015 років", - повідомили у прес-службі Group DF.
"Сукупна сума боргу перед компаніями Group DF станом на 1 листопада 2018 року з урахуванням накопичених і невиплачених відсотків становить понад 460 млн доларів. У зв'язку з цим, Group DF зробить всі можливі правові заходи щодо повернення простроченої заборгованості", - повідомила Group DF.
При цьому у прес-службі заявили, що начебто ні Group DF, ні її власник, ні компанії, що входять до Групи, не є акціонерами компаній групи WOG прямо або опосередковано, ні через будь-які інші афілійовані компанії.
Раніше у матеріалі "Економічної правди" повідомлялося про те, що Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".
За даними ЕП, зазначений відсоток акцій був отриманий в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній в "Надра банку"
Нагадаємо, Cергій Корецький звільнився з посади генерального директора мережі автозаправних комплексів WOG.
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