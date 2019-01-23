У Флориді стався збройних напад на банк, поранені кілька людей

Щонайменше, кілька людей отримали поранення внаслідок стрілянини під час збройного нападу на комерційний банк у американському штаті Флорида.

Інцидент стався в середу, повідомляє американський телеканал CNN.

"Багато людей отримали вогнепальні поранення в ситуації, де мало місце захоплення заручників у банку SunTrust у містечку Себрінг, Флорида", - зазначив комісар місцевого округу Хайлендс Дон Елвелл.

Водночас він не уточнив, чи були поранені люди з числа персоналу чи відвідувачів банку. На відео, яке демонструє телеканал видно, як будівлю банку оточили поліцейські автівки, карети швидкої допомоги, а також броньових спецпідрозділу SWAT.

Інцидент розпочався після 12-ї години дня за місцевим часом, коли поліція отримала телефонний дзвінок про стрілянину в банку. Місцеві правоохоронці, а також Служба шерифа в короткий термін прибули до захопленого приміщення. Попередні переговори не призвели до позитивних результатів, однак після прибуття спецпідрозділу SWAT та в результаті подальших перемовин нападник здався.

Наразі поліція підтвердила відсутність небезпеки для громадян у районі навколо банку, місцева влада обіцяє пізніше надати більш докладну інформацію про людей, що постраждали всередині банку.

Нагадаємо, що біля кордону з США сталась стрілянина між мексиканськими наркокартелями, у результаті якої загинули 24 людини.