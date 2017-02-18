У Флориді в кортеж Трампа кинули камінь
У кортеж кинули камінь, але він влучив у сусідній з президентським автомобіль, інформує телеканал ABC News у своєму Twitter.
Лімузин глави американської держави не постраждав. Спецслужби проводять розслідування інциденту.
"Секретна служба проводить розслідування після того, як у машину з кортежу президента Трампа у Флориді вдарився якийсь предмет", - йдеться у повідомленні.
NEW: Secret Service investigating after vehicle in Pres. Trump’s motorcade in Florida was struck by an apparently thrown object (1/2)— ABC News (@ABC) 17 февраля 2017 г.
Тільки згодом з'ясувалося, що в машину кидали саме камінь.
Нагадаємо, що від пропозиції Дональда Трампа стати радником президента США з національної безпеки відмовився 60-річний віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард.
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