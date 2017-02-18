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У Флориді в кортеж Трампа кинули камінь

Спецслужби проводять розслідування інциденту
У кортеж президента США Дональда Трампа, який рухався з аеропорту Палм-Біч (Флорида), кинули камінь.
У Флориді в кортеж Трампа кинули камінь Фото: Автоцентр

У кортеж кинули камінь, але він влучив у сусідній з президентським автомобіль, інформує телеканал ABC News у своєму Twitter.

Лімузин глави американської держави не постраждав. Спецслужби проводять розслідування інциденту.

"Секретна служба проводить розслідування після того, як у машину з кортежу президента Трампа у Флориді вдарився якийсь предмет", - йдеться у повідомленні.

 

Тільки згодом з'ясувалося, що в машину кидали саме камінь.

Нагадаємо, що від пропозиції Дональда Трампа стати радником президента США з національної безпеки відмовився 60-річний віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард.

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18 02 2017 10:58
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