У Флориді в кортеж Трампа кинули камінь

У кортеж кинули камінь, але він влучив у сусідній з президентським автомобіль, інформує телеканал ABC News у своєму Twitter.

Лімузин глави американської держави не постраждав. Спецслужби проводять розслідування інциденту.

"Секретна служба проводить розслідування після того, як у машину з кортежу президента Трампа у Флориді вдарився якийсь предмет", - йдеться у повідомленні.

