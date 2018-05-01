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У Флориді вперше за 28 років випав сніг

У найпівденнішому американському штаті снігопад
В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.
У Флориді вперше за 28 років випав сніг Фото: twitter.com/NASA

Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони, -  повідомляє NY Post.

Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища:

"Сніг на моєму грейпфрутовому дереві. Це неймовірно" - писав один з місцевих жителів.

"Сніг в Орландо? Та ви, мабуть, жартуєте", - здивовано писали люди.

Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.

Раніше, у США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.

 

 

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05 01 2018 09:53
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