У Флориді вперше за 28 років випав сніг

В одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.

Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони, - повідомляє NY Post.

It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/OPlg2cSHU1 pic.twitter.com/5pMpEIMgVh — CNN (@CNN) 4 января 2018 г.

Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища:

"Сніг на моєму грейпфрутовому дереві. Це неймовірно" - писав один з місцевих жителів.

"Сніг в Орландо? Та ви, мабуть, жартуєте", - здивовано писали люди.

Blistering cold temps, heavy snow & strong winds are battering coastal areas from Florida to Maine thanks to the powerful nor-easter seen in this @NOAA #GOES16 satellite image: https://t.co/SfMfP1tOQc pic.twitter.com/hL6MM5hDGF — NASA (@NASA) 4 января 2018 г.

Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.