У Флориді вперше за 28 років випав сніг
Місцеві жителі повідомляли про понад 3 сантиметри снігу на своїх покрівлях та у садах. У п’яти округах штату школи скасували заняття, а парки розваг, наприклад Disney World, закрили популярні водні атракціони, - повідомляє NY Post.
It’s snowing in Florida, so these kids decided to make snow angels on their backyard trampoline https://t.co/OPlg2cSHU1 pic.twitter.com/5pMpEIMgVh— CNN (@CNN) 4 января 2018 г.
Користувачі у Twitter ділилися враженням від такого неочікуваного природного явища:
RARE SIGHT: it's snowing in Tallahassee FL for the 1st time in 28 years. @NWSTallahassee measured 0.1" of snow/sleet on their roof @floridastate at 8:30 AM. Video via 904 Happy Hour. #snow #flwx#frozenAmerica pic.twitter.com/dG5uMrTcpM— Mike Seidel (@mikeseidel) 3 января 2018 г.
"Сніг на моєму грейпфрутовому дереві. Це неймовірно" - писав один з місцевих жителів.
"Сніг в Орландо? Та ви, мабуть, жартуєте", - здивовано писали люди.
Blistering cold temps, heavy snow & strong winds are battering coastal areas from Florida to Maine thanks to the powerful nor-easter seen in this @NOAA #GOES16 satellite image: https://t.co/SfMfP1tOQc pic.twitter.com/hL6MM5hDGF— NASA (@NASA) 4 января 2018 г.
Тим часом у Нью-Йорку через негоду, сильні морози та завірюху ввели режим надзвичайного стану. Ще на Новий рік у місті температура сягала -12 градусів за Цельсієм.
Раніше, у США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа