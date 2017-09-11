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У Фонді держмайна пояснили, як не пустять росіян до великої приватизації

Урядовий проект держбюджету-2018 передбачає надходження від приватизації 22,5 млрд грн
У законопроекті про приватизацію передбачено обмеження для представників країни-агресора
У Фонді держмайна пояснили, як не пустять росіян до великої приватизації Фото: finance.obozrevatel.com

Про це у програмі "Про політику" на Еспресо.TV розповів в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

Очільник ФДМ пояснив, як у прийнятому у першому читанні законопроекті про приватизацію передбачено обмеження для представників країни-агресора Росії.

"Ми встановили чітку межу у вигляді 10% участі у компанії. Можливо, що в рамках другого читання ми вивчимо інший досвід та дослухаємося до поправок депутатів. Тоді ми внесемо додаткові механізми для того, щоб підстрахувати цей напрям. За допомогою законодавчих заходів ми будемо максимально обмежувати такий вплив (участь представників Росії — ред.)", - сказав Трубаров.

За його словами, такий рівень участі у 10% було обрано з метою гармонізувати цей закон з міжнародним законодавством. Для виявлення кінцевих бенефіціарів компаній на міжнародних ринках необхідно мати такий параметр, бо менше 10% участі виявити складно.

Надходження від приватизації в 2016 році склали 190 млн грн при плані 17,1 млрд грн. Урядовий проект держбюджету-2018 передбачає надходження від приватизації 22,5 млрд грн.

Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.

Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень.

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09 11 2017 21:16
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