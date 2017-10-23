У формулі "Роттердам+" порушень нема, - Кістіон
"Відповідні рішення (стосовно обґрунтованості існування формули "Роттердам+") є в рамках Генеральної прокуратури, НАБУ, які також ставлять під сумнів цю формулу, і відповідні дії НКРЕ. Якщо нема наслідків навіть у правоохоронних органів, значить, у формулі "Роттердам+" нема порушень", - віце-прем'єр в інтерв’ю Економічній правді.
На питання, чи має право на існування "Роттердам+", Кістіон відповів: "Дискусійне питання. У такі моменти я завжди кажу: запропонуйте альтернативу".
"Припустімо, завтра формулу скасовуємо. З якої величини визначати ціну на вугілля для визначення вартості електроенергії? В Ахметова одна ціна на вугілля, у "Донбасенерго" — інша. Що взяти за основу?", - сказав Кістіон.
На пропозицію прибрати з формули "Роттердам+" логістику, віце-прем'єр наголосив "Потрібно погратися з цією ситуацією".
Загалом, за його словами, це питання не дуже актуальне, бо ціна на вугілля, закладене у вартість електроенергії, набагато нижча вартості вугілля у хабі.
"Для прикладу: сьогодні в оптовій ринковій ціні електроенергії ціна вугілля закладена на рівні 66 дол за тонну, а реальна ціна у хабі з літа — 86 дол за тонну", - заявив він.
Нагадаємо, кримінальне провадження за схемою "Роттердам+" внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року, воно кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат