У Франції атракціон з відвідувачами застряг на висоті 52 м: люди провели там понад 9 год
Восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx близько 20.30 31 грудня, повідомляє France Bleu Armorique.
Замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провисіли на висоті всю новорічну ніч. Рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. До рятувальної операції залучали гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати, однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.
Нагадаємо, у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавиниу департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.
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