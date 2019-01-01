У Франції атракціон з відвідувачами застряг на висоті 52 м: люди провели там понад 9 год

Люди провисіли на висоті всю новорічну ніч

У французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.

Восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx близько 20.30 31 грудня, повідомляє France Bleu Armorique.

Замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провисіли на висоті всю новорічну ніч. Рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. До рятувальної операції залучали гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати, однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.