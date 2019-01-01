Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції атракціон з відвідувачами застряг на висоті 52 м: люди провели там понад 9 год

Люди провисіли на висоті всю новорічну ніч
У французькому місті Ренн група відвідувачів атракціону понад дев’ять годин провисіла на висоті 52 метри через технічну несправність.
У Франції атракціон з відвідувачами застряг на висоті 52 м: люди провели там понад 9 год Фото: Pixabay

Восьмеро людей, серед яких п’ятеро неповнолітніх віком від 13 до 17 років, застрягли в кабіні атракціону BomberMaxxx близько 20.30 31 грудня, повідомляє France Bleu Armorique.

Замість кількахвилинного катання на атракціоні, люди провисіли на висоті всю новорічну ніч. Рятувальникам вдалося звільнити людей лише о 5.40 1 січня. До рятувальної операції залучали гелікоптер, оскільки за допомогою драбини дістатися до кабіни не вдалося. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі атракціони у парку розваг продовжували працювати, однак більшість відвідувачів просто спостерігали, як рятують людей.

Нагадаємо, у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавиниу департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2019 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.