У Франції безстроково продовжили арешт російському художнику Павленському
"Слідчий продовжила йому утримання під вартою безстроково, до основного суду по справі", - написала у Facebook подруга Павленского Ксенія Оксман.
Раніше iPress.ua писав, що Павленський отримав політичний притулок у Франції. Незабаром після цього він підпалив будівлю Банку Франції в Парижі.
Як повідомлялося, Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.
Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.
9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.
Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".
У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.
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