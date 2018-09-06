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У Франції безстроково продовжили арешт російському художнику Павленському

Павленского звинувачують у Франції у підпалі будівлі банку
У Франції слідчий безстроково продовжила термін арешту російському художнику Петру Павленському.
У Франції безстроково продовжили арешт російському художнику Павленському Петро Павленський Фото: Sputnik & Pogrom

"Слідчий продовжила йому утримання під вартою безстроково, до основного суду по справі", - написала у Facebook подруга Павленского Ксенія Оксман.

Раніше iPress.ua писав, що Павленський отримав політичний притулок у Франції. Незабаром після цього він підпалив будівлю Банку Франції в Парижі.

Як повідомлялося, Петро Павленський на початку 2017 р. виїхав з Росії у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.

Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.

9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.

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09 06 2018 16:19
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