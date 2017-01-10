CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції близько 30 осіб травмовані через обвал трибуни на стадіоні
Матч був перерваний, усіх глядачів вивели зі стадіону
Фото: lefigaro.fr
За даними спортивного видання L'Equipe, постраждали 27 людей, п'ятеро з них отримали важкі травми.
Постраждалі - вболівальники "Лілля". Коли вони відзначали гол, забитий командою на 16 хвилині матчу, на трибуні зламалися огорожі.
Матч був перерваний, усіх глядачів вивели зі стадіону.
Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC— Goal (@goal) 30 вересня 2017 р.
За даними видання Le Figaro, постраждали 29 осіб. Зупинений матч дограють завтра, 2 жовтня.
Керівництво стадіону стверджує, що з трибунами було все гаразд, і це підтвердила нещодавня перевірка.
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01 10 2017 11:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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