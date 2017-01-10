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У Франції близько 30 осіб травмовані через обвал трибуни на стадіоні

Матч був перерваний, усіх глядачів вивели зі стадіону
У Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна.
У Франції близько 30 осіб травмовані через обвал трибуни на стадіоні Фото: lefigaro.fr

За даними спортивного видання L'Equipe, постраждали 27 людей, п'ятеро з них отримали важкі травми.

Постраждалі - вболівальники "Лілля". Коли вони відзначали гол, забитий командою на 16 хвилині матчу, на трибуні зламалися огорожі.

Матч був перерваний, усіх глядачів вивели зі стадіону.

 

 

 

За даними видання Le Figaro, постраждали 29 осіб. Зупинений матч дограють завтра, 2 жовтня.

Керівництво стадіону стверджує, що з трибунами було все гаразд, і це підтвердила нещодавня перевірка.
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01 10 2017 11:06
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