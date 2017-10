У Франції близько 30 осіб травмовані через обвал трибуни на стадіоні

За даними спортивного видання L'Equipe, постраждали 27 людей, п'ятеро з них отримали важкі травми.

Постраждалі - вболівальники "Лілля". Коли вони відзначали гол, забитий командою на 16 хвилині матчу, на трибуні зламалися огорожі.

Матч був перерваний, усіх глядачів вивели зі стадіону.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC