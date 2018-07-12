У Франції через протести закриють Ейфелеву вежу і Лувр

Через протести, що можуть відбутися в суботу, 8 грудня, паризька влада оголосила про закриття місцевих історичних пам'яток та музеїв - зокрема Ейфелевої вежі і Лувру.

Правоохоронці закликають власників магазинів і ресторанів у центрі міста не працювати у найближчу суботу. Про плани зачинитися на 8 грудня також розповіли в керівництві близько 10 паризьких музеїв - зокрема в Луврі, інформує BBC.

Масові протести "жовтих жилетів" тривають у Франції вже протягом кількох тижнів. Вони розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне - цей крок влада пояснювала боротьбою із забрудненням повітря.Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.

Французький уряд оголосив про те, що прибере підвищення податку на пальне з бюджету на наступний рік. Проте, судячи з усього, навіть попри крок назустріч протестувальникам з боку влади, акції не припиняться.

Жертвами протестів, які відзначилися високим рівнем насильства та вандалізму, вже стали чотири людини.

У міністерстві внутрішніх справ кажуть, що готуються до спалаху насильства у найближчу суботу - правоохоронці, зокрема, очікують, що участь в протестах братимуть участь представники правих і лівих радикальних угруповань.

"Ми маємо справу з людьми, які хочуть не протестувати, а влаштувати безлад. І ми хочемо мати можливість не дати їм повну свободу дій", - каже Едуар Філіп.

Раніше голова уряду вже говорив про те, що влада готова йти на певні додаткові поступки протестувальникам.

У відомстві, що керує роботою Ейфелової вежі, кажуть, що загроза насильницьких дій у суботу не дозволяє гарантувати безпечні умови для її роботи.

Після того, як минулого тижня протестувальники пошкодили Тріумфальну арку, влада планує суттєво посилити охорону історичних пам'яток.

8 грудня не працюватимуть зокрема Музей Орсе, Лувр, оперні театри і Великий палац.

"Ми не можемо ризикувати, знаючи про можливі загрози", - заявив міністр Франк Рістер.

Поліція просить власників магазинів, ресторанів та інших закладів в центрі міста не працювати у суботу, а також прибрати з вулиці всі стільці і столи - правоохоронці побоюються, що протестувальники можуть використати їх під час безладів.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".