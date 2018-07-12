У Франції через протести закриють Ейфелеву вежу і Лувр
Правоохоронці закликають власників магазинів і ресторанів у центрі міста не працювати у найближчу суботу. Про плани зачинитися на 8 грудня також розповіли в керівництві близько 10 паризьких музеїв - зокрема в Луврі, інформує BBC.
Масові протести "жовтих жилетів" тривають у Франції вже протягом кількох тижнів. Вони розпочалися через незгоду з введенням нових податків на пальне - цей крок влада пояснювала боротьбою із забрудненням повітря.Поступово - по мірі того, як до акцій доєднувалося дедалі більше людей - вимоги розширювалися: протестувальники почали виказувати невдоволення економічною політикою президента Макрона загалом.
Французький уряд оголосив про те, що прибере підвищення податку на пальне з бюджету на наступний рік. Проте, судячи з усього, навіть попри крок назустріч протестувальникам з боку влади, акції не припиняться.
Жертвами протестів, які відзначилися високим рівнем насильства та вандалізму, вже стали чотири людини.
У міністерстві внутрішніх справ кажуть, що готуються до спалаху насильства у найближчу суботу - правоохоронці, зокрема, очікують, що участь в протестах братимуть участь представники правих і лівих радикальних угруповань.
"Ми маємо справу з людьми, які хочуть не протестувати, а влаштувати безлад. І ми хочемо мати можливість не дати їм повну свободу дій", - каже Едуар Філіп.
Раніше голова уряду вже говорив про те, що влада готова йти на певні додаткові поступки протестувальникам.
У відомстві, що керує роботою Ейфелової вежі, кажуть, що загроза насильницьких дій у суботу не дозволяє гарантувати безпечні умови для її роботи.
Після того, як минулого тижня протестувальники пошкодили Тріумфальну арку, влада планує суттєво посилити охорону історичних пам'яток.
8 грудня не працюватимуть зокрема Музей Орсе, Лувр, оперні театри і Великий палац.
"Ми не можемо ризикувати, знаючи про можливі загрози", - заявив міністр Франк Рістер.
Поліція просить власників магазинів, ресторанів та інших закладів в центрі міста не працювати у суботу, а також прибрати з вулиці всі стільці і столи - правоохоронці побоюються, що протестувальники можуть використати їх під час безладів.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".
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