У Франції через стрілянину постраждали три особи Один з потерпілих перебуває у важкому стані

У неділю, 14 квітня у центральній Франції в департаменті Сена і Марна сталася стрілянина.

Фото: з відкритих джерел

У місці, де виникла стрілянина, перебували близько 40 молодих людей. Про це повідомляє La republique. Згідно з даними поліції, троє осіб зазнали поранень. Один із поранених перебуває у важкому стані. Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб. Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю.

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