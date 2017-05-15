CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 14 квітня у центральній Франції в департаменті Сена і Марна сталася стрілянина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції через стрілянину постраждали три особи
Один з потерпілих перебуває у важкому стані
Фото: з відкритих джерел
У місці, де виникла стрілянина, перебували близько 40 молодих людей. Про це повідомляє La republique.
Згідно з даними поліції, троє осіб зазнали поранень. Один із поранених перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб. Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю.
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