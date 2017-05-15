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У Франції через стрілянину постраждали три особи

Один з потерпілих перебуває у важкому стані
У неділю, 14 квітня у центральній Франції в департаменті Сена і Марна сталася стрілянина.
У Франції через стрілянину постраждали три особи Фото: з відкритих джерел

У місці, де виникла стрілянина, перебували близько 40 молодих людей. Про це повідомляє La republique.

Згідно з даними поліції, троє осіб зазнали поранень. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осібПід час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю.

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15 05 2017 09:52
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