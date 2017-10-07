У Франції через сильні дощі затоплено метро, - ВІДЕО
Всього за годину випала майже місячна норма опадів - близько 50 міліметрів опадів. Востаннє рекорд складав 47 міліметрів опадів та був зафіксованй 1995 року.
В результаті близько 15 станцій столичного метро виявилися затопленими і були зачиненими для пасажирів. Вранці в понеділок рух метрополітену було відновлено. Про це повідомляє RFI.
Особливо постраждали станції метро на півночі Парижа. Там же було ускладнено рух автомобілів на дорогах.
Tu sors du métro comme tu rentres dans une piscine :— Nora (@NoraLhaneche) 9 липня 2017 р.
Tu dois prendre une douche.#orage #deluge #pluie #paris #metro pic.twitter.com/sTV7mmlqVA
На деяких станціях воду відкачували насосами, і вони змогли відкритися вже напередодні ввечері.
Через потужні зливи у рятувальну службу напередодні надійшли 1700 звернень від жителів Парижа.
Від сильних злив постраждали й інші регіони Франції. У Нанті на заході країни рятувальні служби зареєстрували близько трьох тисяч звернень.
Нагадаємо, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.
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