Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції через сильні дощі затоплено метро, - ВІДЕО

Особливо постраждали станції метро на півночі Парижа
В Парижі у неділю ввечері, 10 липня, випала рекордна кількість опадів, в результаті у місті затопило дороги та станції метро.
У Франції через сильні дощі затоплено метро, - ВІДЕО Фото: RFI

Всього за годину випала майже місячна норма опадів - близько 50 міліметрів опадів. Востаннє рекорд складав 47 міліметрів опадів та був зафіксованй 1995 року.  

В результаті близько 15 станцій столичного метро виявилися затопленими і були зачиненими для пасажирів. Вранці в понеділок рух метрополітену було відновлено. Про це повідомляє RFI.

Особливо постраждали станції метро на півночі Парижа. Там же було ускладнено рух автомобілів на дорогах.

 

 

 

На деяких станціях воду відкачували насосами, і вони змогли відкритися вже напередодні ввечері.

Через потужні зливи у рятувальну службу напередодні надійшли 1700 звернень від жителів Парижа.

Від сильних злив постраждали й інші регіони Франції. У Нанті на заході країни рятувальні служби зареєстрували близько трьох тисяч звернень.

Нагадаємо, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, ​​а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 16:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.