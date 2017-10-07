У Франції через сильні дощі затоплено метро, - ВІДЕО

Особливо постраждали станції метро на півночі Парижа

В Парижі у неділю ввечері, 10 липня, випала рекордна кількість опадів, в результаті у місті затопило дороги та станції метро.

Всього за годину випала майже місячна норма опадів - близько 50 міліметрів опадів. Востаннє рекорд складав 47 міліметрів опадів та був зафіксованй 1995 року.

В результаті близько 15 станцій столичного метро виявилися затопленими і були зачиненими для пасажирів. Вранці в понеділок рух метрополітену було відновлено. Про це повідомляє RFI.

Особливо постраждали станції метро на півночі Парижа. Там же було ускладнено рух автомобілів на дорогах.

На деяких станціях воду відкачували насосами, і вони змогли відкритися вже напередодні ввечері. Через потужні зливи у рятувальну службу напередодні надійшли 1700 звернень від жителів Парижа. Від сильних злив постраждали й інші регіони Франції. У Нанті на заході країни рятувальні служби зареєстрували близько трьох тисяч звернень.

Нагадаємо, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, ​​а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.