У Франції чоловік з ножем зарізав двох людей Нападника застрелили

У французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.

Фото: AFP

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, поліція проводить спецоперацію", - повідомляє "Медуза" з посиланням на Le Figaro. Як зазначається, нападник кричав "Аллах акбар". Солдати застрелили нападника. За неофіційними даними, поліція розцінює інцидент як терористичний акт. Рух потягів тимчасово зупинено. Згодом інформацію про двох загиблих підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб, пише Sky News. Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна. Через що постраждали 27 вболівальників.

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