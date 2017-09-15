У Франції чоловік з молотком накинувся на перехожих та вигукнув "Аллах Акбар"

У передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.

Нападник поранив двох жінок, одна з яких отримала легку травму голови. Перед тим, як накинутися на перехожих, він вигукнув "Аллах Акбар", інформує Le Journal.

Чоловікові вдалося втекти з місця події, поліція проводить спецоперацію по його затриманню.

Для пошуку зловмисника задіяна авіація.

Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.