Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції чоловік з молотком накинувся на перехожих та вигукнув "Аллах Акбар"

Чоловікові вдалося втекти з місця події
У передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.
У Франції чоловік з молотком накинувся на перехожих та вигукнув "Аллах Акбар" Фото: Le Parisen

Нападник поранив двох жінок, одна з яких отримала легку травму голови. Перед тим, як накинутися на перехожих, він вигукнув "Аллах Акбар", інформує Le Journal.

Чоловікові вдалося втекти з місця події, поліція проводить спецоперацію по його затриманню.

Для пошуку зловмисника задіяна авіація.

Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2017 20:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.