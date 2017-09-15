CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ передмісті французького Ліона невідомий чоловік, озброєний молотком, накинувся на перехожих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції чоловік з молотком накинувся на перехожих та вигукнув "Аллах Акбар"
Чоловікові вдалося втекти з місця події
Фото: Le Parisen
Нападник поранив двох жінок, одна з яких отримала легку травму голови. Перед тим, як накинутися на перехожих, він вигукнув "Аллах Акбар", інформує Le Journal.
Чоловікові вдалося втекти з місця події, поліція проводить спецоперацію по його затриманню.
Для пошуку зловмисника задіяна авіація.
Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.
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