У Франції чоловіка, який 15 років пробув у комі, лікарі привели до тями
Свої досягнення вони описали в статті для видання Current Biology.
Пацієнт потрапив в аварію ще у 2001 році, коли йому було 20 років. Тоді хлопець отримав важку черепно-мозкову травму і впав в кому. Він міг тільки відкривати очі і здійснювати мимовільні рухи. Минуло 15 років, а стан його ніяк не змінювалося.
Анжела Сірігу з Національного центру наукових досліджень Франції вирішила спробувати простимулювати блукаючий нерв, щоб допомогти потерпілому. Адже відомо, що цей нерв йде від головного мозку до окремих частин тіла. Він пов'язаний з зонами мозку, що відповідають за емоції, спогади, збудження і неспання
Вчені розмістили найтонші електроди навколо блукаючого нерва на шиї чоловіка. Протягом півроку вони влаштовували короткі сеанси електростимуляції, подаючи на електроди струм силою від 0,25 до 1,5 міліампера, і стежили за станом пацієнта.
Фото: Current Biology
Метод виявився успішним - чоловік став частіше відкривати очі. Через місяць він вже стежив за рухом людей в палаті, міг на прохання повернути голову і навіть намагався посміхнутися. Зараз фахівці відзначають, що він володіє частковою свідомістю. Здатність говорити або ходити до француза не повернулася і невідомо чи повернеться, так як його мозок отримав серйозні пошкодження. Однак команда вчених продовжує стежити за станом пацієнта і вірить у краще.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа