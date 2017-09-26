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У Франції чоловіка, який 15 років пробув у комі, лікарі привели до тями

Здатність говорити або ходити до француза не повернулася і невідомо чи повернеться, так як його мозок отримав серйозні пошкодження
Врачам з Інституту когнітивних наук у французькому Ліоні вдалося значно покращити стан людини, яка пролежала в комі 15 років.
У Франції чоловіка, який 15 років пробув у комі, лікарі привели до тями Фото: g-vir.ru

Свої досягнення вони описали в статті для видання Current Biology.

Пацієнт потрапив в аварію ще у 2001 році, коли йому було 20 років. Тоді хлопець отримав важку черепно-мозкову травму і впав в кому. Він міг тільки відкривати очі і здійснювати мимовільні рухи. Минуло 15 років, а стан його ніяк не змінювалося.

Анжела Сірігу з Національного центру наукових досліджень Франції вирішила спробувати простимулювати блукаючий нерв, щоб допомогти потерпілому. Адже відомо, що цей нерв йде від головного мозку до окремих частин тіла. Він пов'язаний з зонами мозку, що відповідають за емоції, спогади, збудження і неспання

Вчені розмістили найтонші електроди навколо блукаючого нерва на шиї чоловіка. Протягом півроку вони влаштовували короткі сеанси електростимуляції, подаючи на електроди струм силою від 0,25 до 1,5 міліампера, і стежили за станом пацієнта.


Фото: Current Biology

Метод виявився успішним - чоловік став частіше відкривати очі. Через місяць він вже стежив за рухом людей в палаті, міг на прохання повернути голову і навіть намагався посміхнутися. Зараз фахівці відзначають, що він володіє частковою свідомістю. Здатність говорити або ходити до француза не повернулася і невідомо чи повернеться, так як його мозок отримав серйозні пошкодження. Однак команда вчених продовжує стежити за станом пацієнта і вірить у краще.

 

 

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26 09 2017 14:56
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