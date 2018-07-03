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У Франції чоловіка, який їздив до бойовиків ІДІЛ засудили до десяти років в'язниці

Також він викрав і повіз із собою 18-місячну доньку
Паризький суд засудив француза туніського походження до десяти років в'язниці за те, що він приєднався до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.
У Франції чоловіка, який їздив до бойовиків ІДІЛ засудили до десяти років в Фото: ТАСС

Про це повідомляє BFM TV.

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації і викраденні людини.

У 2013 році 29-річний Хамза Мандхуж викрав 18-місячну дівчинку у матері, яка вирішила розлучитися з ним через його "радикалізацію".

Мандхуж поїхав до свого брата в Сирію, однак в 2014 році опинився в Туреччині, де і був затриманий.

Засуджений стверджує, що ніколи не брав участі у бойових діях ІДІЛ і займався доставкою їжі і логістичною підтримкою прибуття нових бойовиків.

Нагадаємо, в Іраку суд присудив стратити через повішення 15 турецьких жінок за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

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07 03 2018 12:40
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