НОВИНИПаризький суд засудив француза туніського походження до десяти років в'язниці за те, що він приєднався до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції чоловіка, який їздив до бойовиків ІДІЛ засудили до десяти років в'язниці
Також він викрав і повіз із собою 18-місячну доньку
Фото: ТАСС
Про це повідомляє BFM TV.
Суд визнав його винним в участі у терористичній організації і викраденні людини.
У 2013 році 29-річний Хамза Мандхуж викрав 18-місячну дівчинку у матері, яка вирішила розлучитися з ним через його "радикалізацію".
Мандхуж поїхав до свого брата в Сирію, однак в 2014 році опинився в Туреччині, де і був затриманий.
Засуджений стверджує, що ніколи не брав участі у бойових діях ІДІЛ і займався доставкою їжі і логістичною підтримкою прибуття нових бойовиків.
Нагадаємо, в Іраку суд присудив стратити через повішення 15 турецьких жінок за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".
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07 03 2018 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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