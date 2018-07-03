У Франції чоловіка, який їздив до бойовиків ІДІЛ засудили до десяти років в'язниці

Також він викрав і повіз із собою 18-місячну доньку

Паризький суд засудив француза туніського походження до десяти років в'язниці за те, що він приєднався до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Про це повідомляє BFM TV.

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації і викраденні людини.

У 2013 році 29-річний Хамза Мандхуж викрав 18-місячну дівчинку у матері, яка вирішила розлучитися з ним через його "радикалізацію".

Мандхуж поїхав до свого брата в Сирію, однак в 2014 році опинився в Туреччині, де і був затриманий.

Засуджений стверджує, що ніколи не брав участі у бойових діях ІДІЛ і займався доставкою їжі і логістичною підтримкою прибуття нових бойовиків.

Нагадаємо, в Іраку суд присудив стратити через повішення 15 турецьких жінок за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".