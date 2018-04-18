У Франції чоловіку пересадили "третє обличчя"

Чоловік страждає на нейрофіброматоз першого типу. Це - генетичне захворювання, яке спричинило появу в нього на обличчі пухлин, які спотворювали зовнішність

Француз Жером Амон - перша людина на планеті, якій двічі зробили трансплантацію нового обличчя.

Він говорить, що добре себе почуває через три місяці після останньої переломної операції, передає ВВС.

Від свого першого трансплантованого обличчя чоловік змушений був відмовитися минулого року після появи ознак його відторгнення.

Амон страждає на нейрофіброматоз першого типу. Це - генетичне захворювання, яке спричинило появу в нього на обличчі пухлин, які спотворювали зовнішність.

Перша трансплантація обличчя в 2010 році була успішною, але в 2015 році чоловік застудився і мусив пити антибіотики. Препарат виявився несумісним з імуносупресивною терапією, яку практикують з метою придушення небажаних імунних реакцій організму. Така терапія необхідна, аби запобігти відторгненню пересадженого матеріалу.

Перші ознаки відторгнення пересадженого обличчя в чоловіка з'явилися в 2016 році. У листопаді минулого року, обличчя, яке страждало від некрозу - змертвіння тканин, мусили видалити.

Після цього Амон прожив два місяці в шпиталі Жоржа Помпіду без обличчя та можливості бачити, чути чи говорити, поки не з'явився донор.

У січні 2018 року Жерому Амону зробили другу трансплантацію. "Перше (обличчя) я прийняв негайно, цього разу та ж сама ситуація", - прокоментував пацієнт свій стан після операції.

Щоб уникнути відторгнення нового обличчя чоловік, якого французькі ЗМІ називають "людиною з трьома обличчями", мусив пройти лікування для очищення крові.