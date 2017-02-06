У Франції чиновникам заборонять працевлаштовувати родичів

У Франції законопроект про прозорість політичного життя заборонить парламентаріям наймати на роботу родичів.

Заборона торкнеться не тільки депутатів і сенаторів, а й членів уряду, місцевих чиновників і співробітників їх кабінетів.

"Наше головне завдання - знайти спосіб повернути довіру громадян до влади", - заявив на прес-конференції заявив міністр юстиції країни Франсуа Байру, повідомляє RFI.

Для цього міністр представить на розгляд парламенту спеціальну поправку до Конституції.

Згідно із законопроектом, депутати, сенатори і місцеві чиновники не зможуть займати ідентичну посаду більше трьох термінів підряд. Виняток робиться лише для сільських чиновників. Податкові порушники, якщо їх провина буде доведена в суді, протягом 10 років не зможуть займати виборні посади.

Уряд також планує створити "банк демократії", який видаватиме кредити політичним партіям і кандидатам. Останніх, в свою чергу, зобов'яжуть надавати гарантії платоспроможності.

Прийняття закону про прозорість політичного життя було одним з головних передвиборних обіцянок нового президента, а також однією з умов політичного альянсу між Еммануелем Макрона і Франсуа Байру в лютому 2017 року.

Мета реформи - уникнути конфлікту інтересів, підвищити прозорість виборів і переглянути джерела фінансування партій.

Нагадаємо, що згідно з нещодавно проведеним опитуванням, 57% французів заявили, що довіряють президенту Еммануелю Макрону і його реформам.