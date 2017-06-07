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У Франції до 2040 року припинять продаж авто з бензиновими і дизельними двигунами

Міністр представив "кліматичний план" для Франції
Уряд Франції планує до 2040 року припинити продаж у країні автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами.
У Франції до 2040 року припинять продаж авто з бензиновими і дизельними двигунами Фото: keptelenseg.hu

"Ми оголошуємо кінець продажу автомобілів на бензиновому і дизельному паливі до 2040 року", - сказав міністр екології Ніколя Уло, повідомляє Le Figaro.

Міністр представив "кліматичний план" для Франції, який передбачає низку кроків для кардинального зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Водночас міністр визнав, що це завдання буде важким, у тому числі для автомобілебудівників.

Слід зазначити, що екологічні норми в Європі найближчим часом стануть більш суворими. З 2020 року автовиробники в ЄС повинні забезпечувати викиди CO2 у своїх машинах на рівні не більше 95 г газу на кілометр.

Так, зокрема, шведський автоконцерн Volvo повідомив, що має намір з 2019 року оснащувати всі легкові автомобілі електричними або гібридними двигунами. Таким чином, Volvo стане першим великим виробником автомобілів, який відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.

Раніше повідомляли, що за рахунок радикального зниження вартості акумуляторів до 2025 року електромобілі в США та Європі коштуватимуть дешевше за бензинові авто.

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06 07 2017 15:56
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