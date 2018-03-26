CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції дві лижниці загинули через сходження лавини
Чоловікові, який їх супроводжував, вдалося врятуватися
Фото: EPA
Про це повідомляє Enca.
"Лавина зійшла в неділю приблизно о 17:30 за місцевим часом і забрала їх, коли вони були на висоті 2,7 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.
У результаті загинули дві жінки 57 і 58 років. Чоловікові, який їх супроводжував, вдалося врятуватися. Він марно намагався знайти їх, перш ніж спуститися з гори, щоб підняти тривогу.
Нагадаємо, на початку березня у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.
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26 03 2018 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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