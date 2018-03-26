У Франції дві лижниці загинули через сходження лавини

У Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці.

Про це повідомляє Enca.

"Лавина зійшла в неділю приблизно о 17:30 за місцевим часом і забрала їх, коли вони були на висоті 2,7 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.

У результаті загинули дві жінки 57 і 58 років. Чоловікові, який їх супроводжував, вдалося врятуватися. Він марно намагався знайти їх, перш ніж спуститися з гори, щоб підняти тривогу.

Нагадаємо, на початку березня у Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.