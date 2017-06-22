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У Франції фітнес-блогерка загинула від вибуху пляшечки для вершків

Дівчина була однією з найвідоміших фітнес-блогерів у Франції
Фітнес-блогерка і мандрівниця з Франції Ребекка Бюргер загинула внаслідок вибуху сифона для збивання вершків.
У Франції фітнес-блогерка загинула від вибуху пляшечки для вершків Фото: instagram.com/rebeccablikes

В її Instagram була опублікована фотографія сифона з проханням не використовувати подібні пристосування, оскільки у продажу є безліч бракованих примірників.

"Ця річ вибухнула і вдарила Ребекку в груди, через що і настала смерть", —  повідомляє The Telegraph.

Бюргер померла від зупинки серця, попри зусилля медиків.

Дівчина була однією з найвідоміших фітнес-блогерів у Франції: на неї в Intagram були підписані понад 150 тисяч чоловік, на Facebook — понад 55 тисяч.

 

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22 06 2017 17:35
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