У Франції фітнес-блогерка загинула від вибуху пляшечки для вершків

Дівчина була однією з найвідоміших фітнес-блогерів у Франції

Фітнес-блогерка і мандрівниця з Франції Ребекка Бюргер загинула внаслідок вибуху сифона для збивання вершків.

В її Instagram була опублікована фотографія сифона з проханням не використовувати подібні пристосування, оскільки у продажу є безліч бракованих примірників.

"Ця річ вибухнула і вдарила Ребекку в груди, через що і настала смерть", — повідомляє The Telegraph.