У Франції фітнес-блогерка загинула від вибуху пляшечки для вершків
В її Instagram була опублікована фотографія сифона з проханням не використовувати подібні пристосування, оскільки у продажу є безліч бракованих примірників.
Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation.
"Ця річ вибухнула і вдарила Ребекку в груди, через що і настала смерть", — повідомляє The Telegraph.
Бюргер померла від зупинки серця, попри зусилля медиків.
Дівчина була однією з найвідоміших фітнес-блогерів у Франції: на неї в Intagram були підписані понад 150 тисяч чоловік, на Facebook — понад 55 тисяч.
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