Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції група хуліганів розгромили потяг

Хулігани також розкидали їжу і розливали напої по інших вагонах
У Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан, внаслідок чого поліція заарештувала 29 осіб.
У Франції група хуліганів розгромили потяг Фото: La Provence

"Двадцять дев'ять осіб було заарештовано у суботу вранці, 13 січня, під час великої поліцейської операції на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні", - повідомляє RFI

Як відзначається, контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і зажадав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією, сказав журналістам представник французької залізничної компанії. 

Близько сотні представників сил правопорядку, включаючи національну поліцію, залізничну поліцію, муніципальну поліцію і солдатів з операції Sentinelle ("Вартовий"), взяли участь в операції, висаджуючи з потягу хуліганів, які, за їхніми словами, "їхали на захід в Альпах".

"Два вагони потягу виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій", - сказав представник префектури поліції. Особливий збиток, за його словами, був нанесений вагону-ресторану.

Хулігани також розкидали їжу і розливали напої по інших вагонах. 

Загалом у потягу знаходилося 200 пасажирів. Двом з них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2018 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.