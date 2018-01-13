У Франції група хуліганів розгромили потяг

Хулігани також розкидали їжу і розливали напої по інших вагонах

У Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан, внаслідок чого поліція заарештувала 29 осіб.

"Двадцять дев'ять осіб було заарештовано у суботу вранці, 13 січня, під час великої поліцейської операції на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні", - повідомляє RFI.

Як відзначається, контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і зажадав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією, сказав журналістам представник французької залізничної компанії.

Близько сотні представників сил правопорядку, включаючи національну поліцію, залізничну поліцію, муніципальну поліцію і солдатів з операції Sentinelle ("Вартовий"), взяли участь в операції, висаджуючи з потягу хуліганів, які, за їхніми словами, "їхали на захід в Альпах".

"Два вагони потягу виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій", - сказав представник префектури поліції. Особливий збиток, за його словами, був нанесений вагону-ресторану.

Хулігани також розкидали їжу і розливали напої по інших вагонах.

Загалом у потягу знаходилося 200 пасажирів. Двом з них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.