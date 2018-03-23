CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранцузька поліція застрелила чоловіка, який до цього захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції ліквідували терориста, який захопив заручників
Поліція брала супермаркет штурмом
Фото: normandie-actu.fr
Про це повідомляє Le Figaro.
Нападника застрелили під час штурму супермаркету поліцією.
Нагадаємо, сьогодні у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".
Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.
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23 03 2018 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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