У Франції ліквідували терориста, який захопив заручників

Французька поліція застрелила чоловіка, який до цього захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.

Про це повідомляє Le Figaro.

Нападника застрелили під час штурму супермаркету поліцією.

Нагадаємо, сьогодні у департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.