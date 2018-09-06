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У Франції нелегалу, який врятував двох дітей з пожежі, загрожує арешт

Французька преса вже називає Аймана забутим героєм
У Франції нелегал із Тунісу Айман Латру отримав медаль за сміливість, після того як у 2015 році врятував двох дітей з будинку, що горів. Але, на відміну від Мамуд Гассама, Айман не зустрічається з президентом Франції в Єлисейському палаці. Йому ніхто не пропонував французьке громадянство чи роботу.
У Франції нелегалу, який врятував двох дітей з пожежі, загрожує арешт Фото: ВВС

Замість цього він нещодавно отримав листа від влади, в якому йшлося, що незабаром його депортують з країни.

"Але ж врятував двох дітей", - сказав він в інтерв'ю ВВС. Однак йому так і не вдалося отримати посвідку на проживання, а через три роки влада заявила, що він протягом місяця має залишити країну.

Французька преса вже називає Аймана забутим героєм. В інтерв'ю ВВС він розповів, як у 2015 році побачив, що в районі Валь д'Уаз горить квартира на другому поверсі.

"Я йшов повз зі своїм двоюрідним братом і приятелем, і ми помітили стовп диму з вікна квартири", - говорить він.

"Жінка кричала: "Допоможіть! Допоможіть!". Була паніка. Вона сказала нам, що в квартирі двоє дітей".

Айман і його приятель побігли до квартири і знайшли двох хлопчиків - одному було чотири роки, другому півтора. Їм вдалося вивести дітей з квартири, після чого рятівники спокійно залишили це місце.

"Тоді я щойно прибув до Франції і дуже боявся, що мене затримають", - сказав Айман в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Мати врятованих дітей була безмежно вдячна йому і його приятеля і почала кампанію, щоб їх знайти. Про цю історію дізнався весь район. Два тижні тому місцевий мер організував спеціальну церемонію на честь Аймана Латру. Коли Латру сказав меру, що у нього немає дозволу на проживання, той пообіцяв допомогти.

Айман Латру чекав, але в січні 2018 року отримав лист від міністерства внутрішніх справ, в якому йшлося, що він має покинути Францію протягом найближчих 30 днів.

"Чесно кажучи, я був в шоці. Я не спав всю ніч, а на наступний день відправився на зустріч з нашим мером і сказав йому: "Будь ласка, допоможіть. Я не хочу повертатися до Тунісу".

Адвокат Латрц Філіппін Парастасті каже, що цього недостатньо, тому що офіційно він залишається нелегальним іммігрантом і його можуть заарештувати у будь-який момент. Адвокат закликала президента Макрона зустрітися з нею і Айманом Латру, щоб обговорити, як саме класифікувати випадки героїзму.

"Чи повинні ми думати, що врятувати дитину, що звисає з балкона, більш героїчний крок, ніж винести двох дітей з палаючого будинку? На жаль, ніхто не зняв це на відео", - сказала адвокат в інтерв'ю Euronews.

Тим часом сам Латрц все ще сподівається, що отримає дозвіл на проживання в країні.

"Я хочу працювати і бути частиною французького суспільства, бути таким же, як всі", - говорить він.

Але він як і раніше стурбований. "Я все ще перебуваю тут нелегально, у мене немає жодних документів. Але я хотів би, щоб моє життя пройшло у Франції", - говорить він.

Як писав iPress.ua, у Парижі чоловік без страховки заліз по балконах на четвертий поверх будівлі, щоб врятувати дитину. За це президент Франції Еммануель Макрон надав йому французьке громадянство.

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09 06 2018 17:15
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