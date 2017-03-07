У Франції невідомі обстріляли людей, які виходили з мечеті: щонайменше восьмеро поранених
Про це повідомило місцеве видання La Provence.
Інцидент стався близько 22:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом).
Двоє людей в масках, озброєні пістолетом та гвинтівкою, під'їхали до мечеті на автомобілі Renault Clio. Один з них вийшов з машини і відкрив вогонь в той момент, коли люди виходили з будівлі, потім стрілки втекли з місця злочину.
У результаті стрілянини постраждали четверо осіб у мечеті, двоє з них отримали легкі поранення. Також постраждала сім'я з чотирьох людей, яка знаходилася в будинку в 50 метрах від місця стрілянини. Троє членів сім'ї були зачеплені шрапнеллю і поранена семирічна дівчинка.
Повідомляється, що у місцевій поліції виключають можливість терористичної атаки, розглядається версія сварки між молодими людьми.
Нагадаємо, що в Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений у результаті пострілу.
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