У Франції невідомі обстріляли людей, які виходили з мечеті: щонайменше восьмеро поранених

У Франції в місті Авіньйон невідомі обстріляли натовп біля мечеті Ар-Рахма, постраждали щонайменше 8 осіб, серед яких дитина

Про це повідомило місцеве видання La Provence.

Інцидент стався близько 22:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом).

Двоє людей в масках, озброєні пістолетом та гвинтівкою, під'їхали до мечеті на автомобілі Renault Clio. Один з них вийшов з машини і відкрив вогонь в той момент, коли люди виходили з будівлі, потім стрілки втекли з місця злочину.

У результаті стрілянини постраждали четверо осіб у мечеті, двоє з них отримали легкі поранення. Також постраждала сім'я з чотирьох людей, яка знаходилася в будинку в 50 метрах від місця стрілянини. Троє членів сім'ї були зачеплені шрапнеллю і поранена семирічна дівчинка.

Повідомляється, що у місцевій поліції виключають можливість терористичної атаки, розглядається версія сварки між молодими людьми.

Нагадаємо, що в Парижі біля собору Нотр-Дам чоловік напав на поліцейського з молотком і був поранений у результаті пострілу.