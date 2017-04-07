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У Франції невідомі в мусульманському одязі стріляли по перехожих: є жертви

Слідство поки не вважає стрілянину в Тулузі терактом
У місті Тулуза на півдні Франції двоє людей на мотоциклах відкрили вогонь по групі перехожих, а потім зникли.
У Франції невідомі в мусульманському одязі стріляли по перехожих: є жертви Фото: france3-regions.francetvinfo.fr

Внаслідок стрілянини загинула одна людина, щонайменше шестеро людей постраждали, повідомляє France3.

За інформацією видання, стан двох постраждалих оцінюється як важкий. Повідомляється, що серед нападників - людина, яка була "одягнена в традиційний одяг мусульман". Слідство не вважає стрілянину в Тулузі терактом.

На місці працюють співробітники поліції і заступник прокурора міста. Як наголошується, атакували - чоловік і жінка.

Нагадаємо, що у Франції в місті Авіньйон невідомі обстріляли натовп біля мечеті Ар-Рахма, постраждали щонайменше 8 осіб, серед яких дитина.

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04 07 2017 08:59
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