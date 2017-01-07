У Франції побилися близько сотні мігрантів

Люди були озброєні камінням і палицями

У промисловій зоні французького міста Кале в суботу, 1 липня, сталося зіткнення між мігрантами з Ефіопії та Еритреї.

Про це повідомляє RFI з посиланням на AFP.

Загалом у бійці взяли участь близько сотні людей, які були озброєні камінням і палицями.

"О 15 годині на місце прибуло декілька карет швидкої допомоги, а земля навкруги була всіяна камінням. Шістнадцять людей відправлені в лікарню, среди них один – з тяжкими пораненнями. Поліція затримала трьох ймовірних призвідників бійки", – йдеться в повідомленні.

Напередодні, в п'ятницю, 30 червня, на одній з вулиць міста Кале також сталася бійка між ефіопами та еритрійцями під час благодійної роздачі продуктів. Дев'ять осіб отримали легкі поранення.

Заступник мера Кале Філіп Міньоле заявив, що 30 червня поліція виїжджала утихомирювати бійки чотири рази.

11 квітня повністю згорів новий табір мігрантів, розташований в передмісті Дюнкерка. Саме сюди було переміщено мешканців нелегального табору мігрантів біля Євротунелю, так званих "Джунглів Кале". Перед пожежею сталася масова бійка між мешканцями табору із застосуванням холодної зброї, після чого "табір міжнародного зразка" Гранд-Сент, будівництво якого обійшлося у більш як 2,5 млн франків, було підпалено з різних кінців.

Нагадаємо, загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.