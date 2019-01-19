У Франції почався 10-й раунд протестів "жовтих жилетів"
Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом, пише 20minutes.fr.
Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських, зокрема навколо державних будівель і Єлисейських полів, сцени нещодавнього насильства. Тисячі інших поліцейських розгортаються по всій країні.
19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.
Як повідомлялося, у Франції "жовті жилети" знищили понад половину дорожніх радарів.
Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.
У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.
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