У Франції почався 10-й раунд протестів "жовтих жилетів"

Протестувальники почали збиратися на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті цього тижня президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їхнього гніву.

Провідний і провокаційний протестувальник Ерік Друе анонсував акції у суботу в Парижі, початок яких оголошений на 12:00 за Києвом, пише 20minutes.fr.

Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських, зокрема навколо державних будівель і Єлисейських полів, сцени нещодавнього насильства. Тисячі інших поліцейських розгортаються по всій країні.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.

Як повідомлялося, у Франції "жовті жилети" знищили понад половину дорожніх радарів.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.