У Франції почався другий тур виборів президента

У Франції 7 травня стартував другий тур виборів президента країни.

У другий тур вийшли лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Виборчі дільниці у країні відкрились о 08:00 за місцевим часом (09:00 — за київським часом). Через різницю в часі голосування на заморських територіях Франції почалося 6 травня, - повідомляє видання LeFigaro.

Голосування закінчиться о 19:00 або о 20:00 в залежності від регіону Франції. Попередні результати виборів будуть відомі відразу після закриття виборчих дільниць.

Згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Нагадаємо, у лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.

У п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.