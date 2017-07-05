У Франції почався другий тур виборів президента
У другий тур вийшли лідер руху "Рухаймося уперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
Виборчі дільниці у країні відкрились о 08:00 за місцевим часом (09:00 — за київським часом). Через різницю в часі голосування на заморських територіях Франції почалося 6 травня, - повідомляє видання LeFigaro.
Голосування закінчиться о 19:00 або о 20:00 в залежності від регіону Франції. Попередні результати виборів будуть відомі відразу після закриття виборчих дільниць.
Згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.
Нагадаємо, у лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.
У п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.
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