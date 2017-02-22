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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Франції поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу Ле Пен

Ле Пен вважає справу політичною змовою проти неї
Французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
У Франції поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу Ле Пен Фото:i.lb.ua

Перед цим Катрін Грізе і Тьєрі Леж’є були допитані судовою поліцією. Їх звинувачують у того, що вони отримували платню за неіснуючу роботу, повідомляє Le Figaro.

Сама Ле Пен вважає справу політичною змовою проти неї.

"Французи знають як відрізнити реальні справи і політичну змову" - заявила вона.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством раніше встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’є були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тисячі євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’є в розмірі 41,5 тисячі євро необхідно повернути до 28 лютого.

Нагадаємо, що в штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем провели обшуки.

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