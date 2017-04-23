НОВИНИАктивісток руху Femen затримали у неділю, 23 квітня, біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції поліція затримала активісток Femen у масках Путіна, Ле Пен та Асада
У Франції відбуваються президентські вибори
Фото: twitter.com/nedatop
Про затримання активісти руху FEMEN повідомили на сторінці у Twitter.
Les #FEMEN manifestent déguisées en Le Pen père et fille, Poutine, Al-Assad, Trump et Farage à proximité du bureau de vote de #MLP :la VIDÉO pic.twitter.com/HfwCU4c5H8— FEMEN (@Femen_France) 23 апреля 2017 г.
Активістки наділи маски Марін Ле Пен, її батька Жана-Марі Ле Пена, Володимира Путіна і Башара Асада.
Нагадаємо, що 23 квітня зранку розпочалося голосування на виборах президента Франції.
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23 04 2017 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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