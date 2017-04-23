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У Франції поліція затримала активісток Femen у масках Путіна, Ле Пен та Асада

У Франції відбуваються президентські вибори
Активісток руху Femen затримали у неділю, 23 квітня, біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції.
У Франції поліція затримала активісток Femen у масках Путіна, Ле Пен та Асада Фото: twitter.com/nedatop

Про затримання активісти руху FEMEN повідомили на сторінці у Twitter.

 

Активістки наділи маски Марін Ле Пен, її батька Жана-Марі Ле Пена, Володимира Путіна і Башара Асада.

Нагадаємо, що 23 квітня зранку розпочалося голосування на виборах президента Франції.

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23 04 2017 15:29
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